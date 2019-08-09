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Kurban Bayramı'na doğru

45 dakika önce

Gaziantep Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Gaziantep Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Bayram günü kentteki programlarına devam edeceğini belirten Gül, "Bayramda yine sahada olacağız ve milletimizin yanında olacağız. Bayramda sevdiklerinin yanına gidecek olan arkadaşlarımızla bayramlaşalım diye bu programı ayarladık. Yola çıkacak vatandaşlarımız lütfen trafik kurallarına uysun. Hem kendi hemde sevdiklerinin canı için herkesin özellikle trafikte dikkati olması lazım. Ben şimdiden herkesin bayramını kutluyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Gül, protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Gaziantep Valiliği, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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