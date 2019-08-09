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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve şehir protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel ve şehir protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gürel mesajında, dostluğun, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlikte hazırlamanın, birlikte yemenin hazzının ve zevkinin ziyadesi ile tadıldığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Gürel, "Büyük ve güçlü Türkiyemizin her köşesindeki hayır yarışının dünyanın birçok noktasındaki mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaşma yolunda da tüm hızıyla devam ediyor olması aziz milletimizin eşsiz tarihinin ve asil kültürünün en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın Karabükümüze, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, bayram dolayısıyla yolculuk yapacak vatandaşlarıma sevdiklerine kavuşma yolunda dikkatli olmalarını, acele etmemelerini özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, diğer siyasi parti yetkilileri de Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:38 Kaynak: AA
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