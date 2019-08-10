Kurban Bayramı'na doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajda Kurban Bayramı'nın mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramların, kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Ilık, bu özel günlerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Bir kez daha Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevinci, mutluluğu ve heyecanının yaşandığını belirten Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.



Bayramlaşmak barışmaktır, bayramlaşmak kucaklaşmaktır, bayramlaşmak yardımlaşmaktır.

Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayram, paylaştıkça anlam kazanır. Onun için gelin, bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Çünkü bayramlar bunun için vardır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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