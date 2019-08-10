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Kurban Bayramı'na doğru

17 dakika önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çorumluoğlu mesajında, bayramların toplumları birlik ve beraberliğini arttırdığını, sevinçleri ve mutlulukları paylaştığı anlar olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Çorumluoğlu, şunları kaydetti:
"Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür."
Kurban Bayramı, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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