Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

41 dakika önce

Elazığ'da kurban satış yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Elazığ'da kurban satış yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluğun yaşandığı pazara sabahın erken saatlerinde gelen ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar, ellerindeki hayvanları yüksek fiyata satmak isteyen besicilerle sıkı pazarlık yaptı.
Besici Cihan Ataş, bu yılki kurban satışlarının geçen yıla nazaran daha iyi olduğunu söyledi.
Büyükbaş hayvan hayvan fiyatlarının kilosuna göre 10-22 bin lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 600-bin 500 lira arasında değiştiğini ifade eden Ataş, "Bu yılki kurban satışlarından memnunuz, fiyatlarda uygun aslında. 100 büyükbaş hayvanın vardı, bunların 80'ini sattık. Satışlarımız devam ediyor. Kalanını da bayramın 1. ve 2. günü satmayı hedefliyoruz." dedi.
Mehmet Torgut ise pazarda her bütçeye göre kurban olduğunu söyledi.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:49 Kaynak: AA
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