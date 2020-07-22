Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Ereğli ilçe merkezindeki mezarlıklarda bayram öncesi bakım ve temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 57 mezarlıkta temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldığını belirtti.

Mezarlıklar, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının arife gününe kadar tamamlanacağını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı öncesi pandemi nedeniyle kısıtlama olduğu için tüm mezarlarımızda bakım, onarım yaparak çiçeklendirmiştik. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak halkımızın gönlü rahat olsun, her türlü ihtimali değerlendirerek 57 mezarlıkta ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Arife günü şehir mezarlığımızda yine mevlit programı düzenleyerek halkımıza sosyal medya hesaplarından canlı yayınla aktaracağız."