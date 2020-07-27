Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Göynük Belediye Başkanlığınca Kurban Bayramı öncesinde ilçede genel temizlik çalışması başlatıldı.

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te, İtfaiye Amirliğince Gazi Süleyman Paşa Camii'nin avlusu ve çevresi ile ilçede bulunan ana caddelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Cadde ve sokakları su ile yıkayan ekipler, daha sonra bölgeyi dezenfekte ürünleri ile temizliyor.

Kurban Bayramı'nda tatilci ve ziyaretçilerin çok olması beklenen ilçede Akşemseddin hazretlerinin türbesinin de ziyarete açılmasıyla, yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi.