Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Hasçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına göre çalışan THK'nin İçişleri Bakanlığınca verilen izin gereği bu yıl da kurban derisi toplayacağını söyledi.

İlçe merkezi ile bağlı 3 belde ve köylerde vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Hasçelik, "31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde 9 araç ve 9 personelimiz ile kurban derisini toplayacağız. Vatandaşlarımız makbuz karşılığında kestikleri kurbanlıkların derilerini teslim edebilirler. Vatandaşlarımızdan kurban derisi bağış bekliyoruz." dedi.