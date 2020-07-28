Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla 52 yetim, yardıma muhtaç çocuğa bayramlık hediye etti.
Çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye sığınarak Karabük'te yaşayan misafir aileleri Kurban Bayramı'nda unutmayan müdürlük, evlere giderek çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.
İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetim gülerse dünya güler, onlar bizlere Allah'ın emanetidir. Pandemi sebebiyle yaşadığımız zorluklar içerisinde, bir nebze olsun çocuklarımızı sevindirmek ve onlarla bayram sevincini yaşamak istedik. Karabük, kültürel zenginlikleri hoşgörüyle karşılayan güzel bir kent." diye konuştu.