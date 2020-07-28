Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Kurban Bayramı'nda toplu yemekler ve bayramlaşmalar yasaklandı.

Kaymakam Muharem Coşgun, AA muhabirine, kalabalıklaşmanın önüne geçmek adına böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Buralarda uygulanan adetlerde mahalle arası yapılan gezmelerin önüne geçerek kalabalıklaşmayı önlemek için karar aldık. Vatandaşlarımız bayram boyunca tedbirleri almalılar ve özellikle şehir dışından gelen akrabalarıyla yakın temasta bulunmamalarını istiyoruz. Salgın sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor." dedi.