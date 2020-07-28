Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, Kurban Bayramı'nın, idrakları aydınlatması, gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

"Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır." diyen Türkmen, şunları kaydetti:

"Bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Allah'a yakınlaşmak adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslam'ın verdiği kardeşlik ve yardımlaşmak duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Dini bayramlar, insanların kırgınlık ve dargınlıklardan arınarak sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içerisinde kucaklaşmalarına imkan sağlayan müstesna günleri ifade eder. Bu günlerde, bayramın manasına uygun bir biçimde davranmalı, ayrılıkları aşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle; bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Tosun da Türkiye'ye karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik saldırılara karşı milli birlik ruhunu sürdüreceklerine dikkat çekti.

Tosun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda ülkemize ve milletimize karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik savaşa karşı da milli birlik ruhunu sürdürmeye devam ettiğimizde, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Sevdiklerinden uzak olan ve bayramı buruk geçirenlerin, huzurevinde kalan yaşlılarımızın, bayramda kapısının çalınmasını bekleyen yaşlılarımızın da hatırlanması, bayram sevincini onların da yaşaması için teşkilat olarak yanlarında olacağız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçireceğimiz bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması dileklerimle, başta Zonguldaklı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."