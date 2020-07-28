Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GMİS'ten yapılan açıklamada, bayramların insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğu belirtildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Kurban Bayramı'nın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve özel sektörde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, tüm halkımızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar diliyoruz. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz."