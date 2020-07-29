Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de kurum ve kuruluşlarının temsilcileri mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, bayramın yardımlaşma ruhunu canlı tuttuğunu ve bu mübarek zamanların vicdanlı ve müşterek toplumların oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

"Türk milleti el ele omuz omuza her koşulda bir olan aziz bir millettir" ifadesini kullanan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bayramlar, bu birliğin en iyi pekiştiği zamanlardır. Kayseri'mizin en önemli özelliği de budur. Şükürler olsun, 16 ilçemizle birliğimizin bereketini her daim canlı kıldık. Ayrıca Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde idrak edilebilmesi ve kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbirimizi de aldık. İlgili birimlerimizce hem Kovid-19 salgını için maske, mesafe ve temizlik kuralları sağlanacak hem de tüm birimlerimiz görev başında olacak."

Büyükkılıç, kurban kesiminin veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleşeceğini, belirlenen yerlerde 51 veteriner hekimin görev yapacağını belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da tedbirleri elden bırakmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek geçirilecek huzurlu bir bayram diledi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da tüm İslam aleminin bayramını kutlarken yeni tip koronavirüsten dolayı tedbirli davranılmasını istedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da yayımladıkları mesajda vatandaşların bayramını kutladı.