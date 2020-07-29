Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında bayramların birlik ve beraberliğin toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini verilen günler olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir bayram kutlanacağını aktaran Gaytancıoğlu, "Salgın yüzünden bayramlarımıza özel birçok adeti yerine getiremiyoruz. Hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığına iki kat özen göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yine de bu günler, yanlarına gidemesek, kucaklaşamasak da sevdiklerimizi arayıp seslerini duymak, böylece yarınlara hep birlikte umutla bakmak için bir fırsattır. Vatandaşlarımıza birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde sevdikleriyle birlikte, sağlık ve huzur içinde geçirecekleri nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu, iyi olmadığını ileri sürdüğü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi nedeniyle bayramda vatandaşların pek çok ihtiyacını karşılamadığını iddia etti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gürkan, mesajında, milli ve dini bayramların toplumun ortak değerlerinden olduğunu belirtti. Bayramların aynı zamanda sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapı olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama ne yazık ki salgın tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kalabalık bayramlaşma törenleri yapamayacağız. Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için hepimizin sağlığı için bu bayramda da tedbirleri elden bırakmayalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, akraba ziyaretlerini erteleyelim.

Hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına kesinlikle uyalım. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle Edirne halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kestiğiniz kurbanlar ve gönülden ettiğiniz dualar kabul olsun."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, dini bayramlarda barış, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığını belirterek, "Kurban Bayramı'nın ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, barış, güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha coşkulu ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum." ifadelerini kullandı.