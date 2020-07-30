Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit (BEÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çufalı, mesajında, milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğin en büyük güvencesinin yanı sıra milli ve manevi değerlerden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Rektör Çufalı, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletimizin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Olanın olmayanla dayanışma ve paylaşma içerisine girdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu güzel günlerin asıl anlamı, kardeşlik duygularıyla birbirimize daha sıkı ve daha çok sarılmamız, sevgi ve dostluğu en açık şekilde hatırlatmamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, İslam alemine, milletimize ve ülkemize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum."