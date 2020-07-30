Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, bayramların, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

Güzel memleketin inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duygularının büyük bir önem taşıdığını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim."

Başkan Tanğlay ise insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını aktardı.

Bayramların, toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da pekiştiren ve kucaklaşmaların artmasına vesile olan müstesna günler olduğunu vurgulayan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Bayramlar, sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan bayramlar, günlük yaşamda yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için önemli bir fırsattır. Bu noktada hayırda önde giden değerli Bitlis halkının bu Kurban Bayramı'nı da en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleriyle buluşup, onların sorunlarını paylaşacağından hiç şüphem yoktur. Yine aynı şekilde ilimizdeki gazi ve şehit yakınlarımızın da hemşehrilerimizce yalnız bırakılmayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Rektör Yardım da birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu

yaşadıklarını ifade etti.

Dini ve milli duyguların yitirilmemesi, birlik ve beraberliğin her daim sağlam olması

için bayramların önem arz ettiğini belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Millet olarak geçmişten günümüze

taşıdığımız dini, milli ve kültürel değerlerimizle bizi geleceğe taşıyacak en özel

bağlarımızı temsil eden bu müstesna ve mukaddes günlerde, tüm Müslümanlar arasında

sevginin, muhabbetin, yakınlaşmanın, hoşgörünün ve kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine inanıyorum. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı da önceki bayramlardan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti ve

gayreti göstereceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin, Bitlis halkının ve Bitlis Eren

Üniversitesi ailemizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum."

Düşünce Akademisi Başkanı Durer de bayramların kardeşlik bilincini yenileme, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirmenin vesilesi ve gönül kazanma seferberliği olduğunu aktardı.

"Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı ve kardeşçe kucaklaştığı günlerdir." diyen Durer, mesajında şunları aktardı:

"Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve en derinden kuvvetlendiği günlerdir.

Fitne tohumları ekilmeye çalışılan ülkemiz, unutmayalım ki dünyadaki tüm mazlumların son sığınağıdır. Yine unutmayalım ki Türkiye hepimizin ebedi yurdudur. Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam ve Ortadoğu coğrafyasına hayırlar getirmesini diliyorum."