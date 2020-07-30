Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kurban Bayramı'na doğru

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'na doğru, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, bayramların, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

Güzel memleketin inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duygularının büyük bir önem taşıdığını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim."

Başkan Tanğlay ise insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını aktardı.

Bayramların, toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da pekiştiren ve kucaklaşmaların artmasına vesile olan müstesna günler olduğunu vurgulayan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Bayramlar, sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan bayramlar, günlük yaşamda yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için önemli bir fırsattır. Bu noktada hayırda önde giden değerli Bitlis halkının bu Kurban Bayramı'nı da en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleriyle buluşup, onların sorunlarını paylaşacağından hiç şüphem yoktur. Yine aynı şekilde ilimizdeki gazi ve şehit yakınlarımızın da hemşehrilerimizce yalnız bırakılmayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Rektör Yardım da birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu

yaşadıklarını ifade etti.

Dini ve milli duyguların yitirilmemesi, birlik ve beraberliğin her daim sağlam olması

için bayramların önem arz ettiğini belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Millet olarak geçmişten günümüze

taşıdığımız dini, milli ve kültürel değerlerimizle bizi geleceğe taşıyacak en özel

bağlarımızı temsil eden bu müstesna ve mukaddes günlerde, tüm Müslümanlar arasında

sevginin, muhabbetin, yakınlaşmanın, hoşgörünün ve kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine inanıyorum. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı da önceki bayramlardan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti ve

gayreti göstereceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin, Bitlis halkının ve Bitlis Eren

Üniversitesi ailemizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum."

Düşünce Akademisi Başkanı Durer de bayramların kardeşlik bilincini yenileme, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirmenin vesilesi ve gönül kazanma seferberliği olduğunu aktardı.

"Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı ve kardeşçe kucaklaştığı günlerdir." diyen Durer, mesajında şunları aktardı:

"Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve en derinden kuvvetlendiği günlerdir.

Fitne tohumları ekilmeye çalışılan ülkemiz, unutmayalım ki dünyadaki tüm mazlumların son sığınağıdır. Yine unutmayalım ki Türkiye hepimizin ebedi yurdudur. Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam ve Ortadoğu coğrafyasına hayırlar getirmesini diliyorum."

Eren Üniversitesi, Kurban Bayramı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor         
22:27
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 19:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei