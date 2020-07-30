Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına önceden tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan 23 pazar yerinde kurban kesimi yapılabilecek. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı'nın, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

Büyüksimitci, "Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz en anlamlı günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin, paylaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.