Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ilık, mesajında, bayramı idrak etmenin sevincini, mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer verilmesi gereken özel günlerden biri olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Bayramlar, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Barışmaktır, kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır. Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayramlar, paylaştıkça anlam kazanır. Onun için gelin, bu mübarek kurban bayramında birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim.

Çünkü bayramlar bunun için vardır. Bizler ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız sorun, başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Güçlü ve büyük Türkiye için, güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için, üretim ve istihdamımızı arttırabilmemiz için bir olmak, birlikte hareket etmek zorundayız."???????