Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çandır, mesajında, bayramlara anlam katanın insanın kendisi olduğunu bildirdi.

Sevginin, dostluğun paylaşıldığı günlerin bayram olarak kutlanabileceğini aktaran Çandır, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Çandır, şu ifadelere yer verdi:

"Acıları, zorlukları ancak birbirimize dayanarak aşabiliriz. Kötülüğü iyilikle, savaşı barışla, yanlışı doğruyla, nefreti sevgiyle, yokluğu üreterek yenebiliriz. Bayramda, ihtiyaç sahiplerine uzatılacak bir el onları mutlu edecektir. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlayalım. Kurban Bayramı'nı bu yıl da salgının gölgesinde kutlayacağız. Küçük ihmallerin kendimize, sevdiklerimize ve topluma zarar verdiğini unutmayalım. Bu yıl kapanma nedeniyle evinde kalan birçok yurttaşımız Kurban Bayramı'nda tatil yörelerini tercih etti. Birçok yerli ve yabancı misafir de tatilini Antalya'da geçirme kararı aldı. Misafirlerimizin salgın önlemlerini dikkate alarak tatilini yapmalarını diliyorum."

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da bayramların birliktelikleri kuvvetlendiren önemli günler olduğunu bildirdi.

Salgından dolayı eski bayramlara iki yıldır özlem duyulduğunu belirten Akıncı, "Değerlerimizi ve inancımızı kuvvetlendiren, yardımlaşma ve dayanışmanın samimi şekilde yaşandığı günler umuyoruz ki çok uzak değil." ifadesini kullandı.

Aşılama çalışmalarının gelecek için umut verici olduğunu vurgulayan Akıncı, Kurban Bayramı'nın dünyaya huzur getirmesini temenni ederek, iş insanları ve Antalyalılar başta olmak üzere herkesin bayramını kutladı.