Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengörür mesajında, bayramların sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekişmesine vesile olduğunu belirtti.

Bayramlarda geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulduğunu, milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin en yoğun şekilde yaşandığını bildiren Şengörür, şunları kaydetti:

"Bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir. Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum. Temennimiz yardımlaşma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bugünlerin bize getirdiği huzur ortamında iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimsemektir. Mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, üniversite personelimiz, öğrencilerimiz ve aileleri ile tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."