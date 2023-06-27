Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı saat kala il il namaz vakitleri belli oldu. Bayram namazı İstanbul'da 06.10'da, Ankara'da 05.57'de, İzmir'de 06.24'te kılınacak.
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 4 gün sürecek bayramda merak edilen konulardan birisi de namaz saatleri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.
İl il namaz vakitleri şu şekilde:
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.
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