Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı

Merkez Bankası rezervi en büyük haftalık artışını yaptı

Rusya'daki isyan sonrası kayıplara karışan Wagner liderinin nerede olduğu ortaya çıktı

Çeşme'deki "Tuvalet 50 lira" tabelasının sahibi kendini böyle savundu

Suriyeliler bu bayram sınır kapısını boş bıraktı! Altında tek bir neden yatıyor

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı saat kala il il namaz vakitleri belli oldu. Bayram namazı İstanbul'da 06.10'da, Ankara'da 05.57'de, İzmir'de 06.24'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 4 gün sürecek bayramda merak edilen konulardan birisi de namaz saatleri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZININ SAATİ 06.10

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

İl il namaz vakitleri şu şekilde:

KKTC'DE 06.06'DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.