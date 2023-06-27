Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı - Son Dakika
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Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı

27.06.2023 23:41

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Bayram namazı İstanbul'da 06.10'da, Ankara'da 05.57'de, İzmir'de 06.24'te kılınacak. KKTC'de 06.06'da bayram namazı kılınacak. Namaz saatleri il il listelendi.

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı saat kala il il namaz vakitleri belli oldu. Bayram namazı İstanbul'da 06.10'da, Ankara'da 05.57'de, İzmir'de 06.24'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 4 gün sürecek bayramda merak edilen konulardan birisi de namaz saatleri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZININ SAATİ 06.10

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

İl il namaz vakitleri şu şekilde:

KKTC'DE 06.06'DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.

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