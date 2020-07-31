Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Sivas'ta Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı.
Sivas'ta Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı.
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31.07.2020 13:09:50. #1.13#
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