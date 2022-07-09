Ağrı'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.
Ulu Camii'ne gelen vatandaşlar, saf tutup namaz kıldı. Namaz sonrası tekbir getiren vatandaşlar, İslam alemi için dua etti.
Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Ağrı, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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