Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 06:59

Mersin'deki Muğdat Camisi Camiye gelen vatandaşlar Cemaatin görüntüsü Bayram namazından görüntüler ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Mersin'deki Muğdat Camisi

Camiye gelen vatandaşlar

Cemaatin görüntüsü

Bayram namazından görüntüler ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yan yan saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Müftüsü Yığman, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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