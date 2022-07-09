Kurban Bayramı namazı kılındı

Namaz kılınması ADANA - Adana 'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA

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