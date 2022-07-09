Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı kutlanıyor

09.07.2022 07:49

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, bayrama ilişkin bütün kurumların tedbirlerini aldığını vurgulayarak, "İlimizde herhangi bir aksama beklemiyoruz. Trafik kuralları çok önemli, böyle yoğun zamanlarda kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Kazasız, belasız sağlık içinde güzel bir bayram temenni ediyorum." dedi.

Şıldak, vatandaşların orman yangınları konusunda da tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'yi doldurdu.

Vali Ali Çelik, Ulu Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin bayramını kutlayarak sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Kütahya Belediyesi tarafından cami bahçesinde vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Bilecik

Bayram namazı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Kayı Boyu Camisi'nde İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Erhun'un vaazının ardından saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı.

Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar bayram namazı için kent merkezindeki camilere geldi.

Necippaşa ve Yalı camilerin iç ve bahçe bölümlerini dolduran vatandaşlar namazlarını kılıp dualar etti, verilen vaazı dinledi.

Namazın ardından vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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