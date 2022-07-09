Bayram namazından görüntü
Şehitlikten görüntü Malatya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Malatya
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu.
Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.
Namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.
Vatandaşlar namazdan sonra yakınlarının kabirlerini ve şehitliği ziyaret etti
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