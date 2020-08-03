Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı

Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bilecik'te trafiği denetledi " 2015 yılındaki trafik kazalarındaki ölüm oranlarımızda 2019 yılını kıyasladığımızda yüzde 27'lik bir düşüş söz konusu" "Sabırlı, sakin, sükunet içerisinde saygılı bir...

Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bilecik'te trafiği denetledi

" 2015 yılındaki trafik kazalarındaki ölüm oranlarımızda 2019 yılını kıyasladığımızda yüzde 27'lik bir düşüş söz konusu"

"Sabırlı, sakin, sükunet içerisinde saygılı bir sürüş gerçekleştirirsek bunların sonucuna en kısa sürede varırız diye düşünüyorum"

BİLECİK - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, trafik güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbirleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu bayramda 7 günü kapsayan tedbir paketi uyguluyoruz. Toplam 162 bin 832 trafik personelimizle birlikte yollarda denetimlerdeydik" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kurban Bayramının son gününde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Bakan Yardımcısı İnce, Eskişehir, Kütahya ve Sakarya'yı birbirine bağlayan D-200 Bilecik-Eskişehir kara yolunun Bozüyük ilçesi sınırındaki polis uygulama noktasında yapılan denetimleri inceledi.Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Bakan Yardımcısı İnce, ailelerle sohbet etti. İnce, araçlarda yolculuk eden çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

"162 bin 832 trafik personelimizle birlikte yollarda denetimlerdeyiz"

Uygulama noktasında jandarma ve polis personeliyle bayramlaşan Bakan Yardımcısı İnce, burada yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bayramda da 7 günü kapsayan tedbir paketi uyguluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımlarımız ve toplam 162 bin 832 trafik personelimizle birlikte yollarda denetimlerdeyiz" dedi.

" 2015 yılındaki trafik kazalarındaki ölüm oranlarımızda 2019 yılını kıyasladığımızda yüzde 27'lik bir düşüş söz konusu"

Tek amaçlarının vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuklarını yapmalarını ve hiçbir trafik kazasıyla karşılaşmadan yolculuklarını tamamlamalarını istediklerini belirten Bakan Yardımcısı İnce, şunları kaydetti:

"Bu tedbirlerin verimliliğini almaya başladık. 2015 yılındaki trafik kazalarındaki ölüm oranlarımızda 2019 yılındaki ölüm oranlarımızı kıyasladığımızda yüzde 27'lik bir düşüş söz konusu. Bunu sıfırlamak gayretindeyiz. Saha da bütün arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bu gayretlerle bu işi başaracağız. Tabii bunu yapmamız için vatandaşlarımızda çok destek veriyorlar. Onların destekleri, milletimizin desteği ile hız mesafemizi, hız limitlerine uyarak tamamlarsak, takip mesafesine uyarsak, emniyet kemerini tüm yolcularımız takarsa, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazlarsa ve önemli noktalardan dinlenmeden yorgun bir şekilde yola çıkmazsak her iki saatte 10 dakika bir dinlenmeyi tercih edersek, uygularsak biz bunu başarısız diye düşünüyorum. Sabırlı, sakin, sükunet içerisinde saygılı bir sürüş gerçekleştirirsek bunların sonucuna en kısa sürede varırız diye düşünüyorum. İnşallah, hiçbir trafik kazasıyla karşılaşmayacağımız günleri yaşarız."

Öte yandan Bakan Yardımcısı İnce'ye, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, eşlik etti.

Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı

Kurban Bayramı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:08

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı'nda 162 bin 832 trafik personeli görev yaptı - Son Dakika
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