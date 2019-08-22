Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

Kurban Bayramı 'nda ve arife gününde 7,7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.

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Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı

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