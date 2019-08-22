Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL kartlı ödeme yapıldı
1 saat önce
Kurban Bayramı'nda ve arife gününde 7,7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.
Kurban Bayramı'nda ve arife gününde 7,7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:30
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