Üye Girişi
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı

18.07.2021 09:53
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı, System.String[]

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, kurbanlıkların kesimi sırasında basit bir cilt kesisinden hayati damarlara zarar verecek ya da uzuv kayıplarına yol açabilecek ciddi yaralanmalar yaşanabileceğini belirterek Kurban...

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, kurbanlıkların kesimi sırasında basit bir cilt kesisinden hayati damarlara zarar verecek ya da uzuv kayıplarına yol açabilecek ciddi yaralanmalar yaşanabileceğini belirterek Kurban Bayramı'nda karşılaşılabilecek olası yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, el ve parmaklarda derin yaralanma vakalarının Kurban Bayramı döneminde 'Acemi kasaplar' nedeniyle arttığına dikkati çekti. Geçen yıllardaki örneklere bakıldığında tüm uyarılara rağmen kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda azalma olmadığını ifade eden Doç. Dr. Cem Ertan, "Vatandaşın kendini kasap yerine koyması, 'ben yaparım babamdan görmüştüm' diyerek kurban kesmesi karşılaştığımız şeyler. Bıçak kayıyor, satır düşüyor. Bu nedenle en sık olarak el kesileriyle karşılaşıyoruz. Hem bir vecibenin yerine getirilmesi hem de sağlık açısından profesyonellere bırakılması gereken bir iş. Benim önerim; kimse kasaplığa soyunmasın. Kasaplığı kasaplara bırakalım, herkes bildiği işi yapsın. Her sene görüyoruz, sonuçları kötü oluyor. Bu tür vakaları en sık bayramın ikinci günü görüyoruz" dedi.

'İLK OLARAK KANAMA KONTROLÜ SAĞLANMALI'En sık el kesileriyle karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Cem Ertan, böyle bir durumda yapılması gereken ilk müdahalenin önemine değinerek, "El çok önemli bir organımız. Çok iyi kanlanıyor, çok fazla sinir ucu ve kas kirişi barındırıyor. Kesilerde bizi en çok endişelendiren şey; büyük damarlarda ve tendonlarda kesik meydana gelmesi. O zaman iş ameliyathaneye gidiyor. Yüzeysel kesilerde kanama kontrolü sonrasında cildi kapatarak onarımı sağlıyoruz. Daha çok satır yaralanmalarında parmak ya da parmak ucu kopması gibi vakalar görüyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişinin, yüzeysel kesik ya da organ kopması da olsa ilk olarak kanama kontrolünü sağlaması gerekiyor. Kanayan bölgenin temiz bir bezle baskılanması, üzerinin kat kat sarılması, kanla dolan bezin atılmaması ve bezden taşıyorsa ek bez konması gerekiyor. Üzerine kuvvetlice baskı uygulanması yapılacak en önemli şey. Filmlerde gördüğümüz turnike uygulamaları, bir şeyler bağlayıp sıkıştırmalar son raddeye kadar istenilen şeyler değil" ifadelerini kullandı.'UZUV PARÇASI ISLANMAMALI'

Yaralanmalarının ardından uzuv kopması yaşanması halinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Doç. Dr. Cem Ertan, doğru bilinen yanlışlar nedeniyle yaşanan uzuv kayıplarına dikkati çekerek, "Eğer uzuv kopması varsa dokunun yerine yeniden dikilebilmesi için uygun bir şekilde hastaneye taşınması gerekiyor. 3-6 saat kadar bir süresi var. Kopan organ parçasının kuru bir beze sarılarak, ardından su geçirmez bir torbaya yerleştirilmesi gerekiyor. İçinde organ parçası bulunan torba, buz bulunan bir başka torbayla yan yana taşınmalı. En önemli nokta uzuv parçasının ıslanmaması. Ne yazık ki bunu da görüyoruz. Kişi kopan uzvu buza konulması gerektiğini düşündüğü için direkt buzun içine ya da bir kavanoz suyun içine atıp getirebiliyor. Bu durumlarda ne yazık ki o uzvun kurtarılması mümkün olmuyor" diye konuştu.


Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kurban Bayramı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri 11:14 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar 11:10 Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! 10:12 Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı 10:04 Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış 23:58 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı 22:47 Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı

Son Dakika Haberleri
11:29 Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı
11:17 Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir
11:13 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri
11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında
11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor
10:32 Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Yaşamını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
10:08 Eş kavgasının sonu kanlı bitti! Öfkeli koca önce eşini yaraladı, sonra canına kıydı
09:38 Film sahnelerini aratmadı! Şelaleden düşen adam 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
09:30 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı         
11:29
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti         
10:06
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor         
00:28
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi         
23:19
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt         
18:42
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 11:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement