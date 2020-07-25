Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri açıklandı - Son Dakika

Ekipler, kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek. 29 Temmuz-4 Ağustos'ta karayollarında 160 binden fazla emniyet

ve jandarma trafik personeli görev yapacak. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine '2020 Kurban BayramıTrafik Tedbirleri' konulu talimat gönderildi.

Talimata göre ortalama hız denetimlerine, havadan denetimlere ve sivil ekiplerle yolcu otobüsü denetimlerine devam edilecek. Yollarda, maket model trafik aracı ve maket model trafik personeli uygulamaları sürdürülecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar ile emniyet ve jandarmadan görevli diğer üst düzey yetkililer sahada olacak, tedbirleri yerinde inceleceyecek. Kurban satış ve kesim alanları, AVM'ler ile mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturulacak. Tüm bu denetimlerde, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

(İHA)