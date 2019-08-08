"Kurban Bayramı'nda besin çeşitliliğin sağlanması faydalı olacaktır"

Toplumsal değerlerin yeniden hatırlandığı bayram günleri, fazla tüketilen yiyeceklerden dolayı kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Özel Esentepe Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Seher Dallı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara açıklık getirdi.

Dallı, özellikle fazla kilosu ve yüksek tansiyonu olan, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı bulunan kişilerin, bayramda beslenmelerine son derece dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, bayramda sağlıklı beslenmeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

ETLER EN AZ 24 SAAT BEKLETİLDİKTEN SONRA TÜKETİLMELİ

Bayram günlerinde geleneksel alışkanlıklarda yapılacak birtakım değişiklikler ile bu dönemin sağlıklı bir şekilde geçilebileceğini kaydeden Diyetisyen Dallı, "Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların eti, genellikle bekletilmeden tüketiliyor. Bu durum son derece yanlıştır. Çünkü yeni kesilen hayvan etlerinde 'rigor mortis' denilen sertlik hem pişirme konusunda hem de sindirimde zorluk yaratırken, mide-bağırsak sorunlarına da neden olabilmektedir. İşte bu yüzden, kesilen havanların etlerinin en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, etlerin pişirilmesinde de haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Çünkü yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi, çeşitli 'kanserojen maddelerin' oluşumuna neden olabiliyor" dedi.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Uzman Diyetisyen Seher Dallı, etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesinin, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntem olduğunu da kaydetti. Dallı ayrıca şunları da ekledi: "Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı ve tereyağının, et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri hızlıca katılaştırır ve ısı, etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle, etlerin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak, besin öğesi kaybını artırmaktadır. Ana yemekler; bulgur, esmer pirinç, tahıllı ekmek ve C vitamininden zengin sebze veya salata ile tüketilmelidir. Tatlı tüketiminde de günlük porsiyon kontrolü sağlanmalı, daha sağlıklı olan sütlü tatlıları veya meyveli tatlıları tercih etmeye çalışılmalıdır. Ancak kronik rahatsızlığı bulunanlar veya kilo kontrolü yapanlar, kan şekerinde ani yükselişe ve vücut yağının artmasına neden olan tatlı ve şekerlemelerden, mümkün olduğunca kaçınmalıdır."

HAREKET ETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Kurban Bayramı boyunca, günde en az 30 ila 45 dakika yürüyüş yapmanın metabolizma açısından son derece faydalı olacağını da sözlerine ekleyen Dallı, herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diledi.