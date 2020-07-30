Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı - Son Dakika

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, bayram geleneklerinden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını, dikkat edilmediğinde ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için yemek seçimin, porsiyon kontrolü ve besin gruplarının eşit alınması durumunun herkes için geçerli olduğunu aktaran Bulut, kahvaltı öğününün atlanılmaması gerektiğini ifade etti.

Etlerin sindirimi zor olan besinler olması nedeniyle, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, yemek içinde, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Etler iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermelerine rağmen, etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı akıldan çıkarılmamalıdır. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır."