Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

08.07.2022 17:48
Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kurban Bayramı'nda dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kurban Bayramı'nda dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Değirmencioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayramlarda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme hissi oluştuğunu, ağır ve aşırı yemek yenilmesi halinde ise sindirim zorlukları, hazımsızlık, mide bulantısı ve ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklar görülebileceğini belirtti.

Etin 1-2 gün buzdolabında dinlendirilmesini, çiğ yada az pişmiş tüketilmemesi gerektiğini aktaran Değirmencioğlu, ortalama bir insanın günlük 50-100 gram arasında et tüketmesinin genel sağlığın korunması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda dengeli beslenmek büyük önem taşımaktadır. Aşırı yağlı ve şekerli besinler tüketmek başta kalp olmak üzere vücudu olumsuz etkilemektedir. Etleri kavurma veya kızartma olarak tüketmek etin hem sindirimini zorlaştırmakta hem de vitamin ve mineral kaybına neden olabilmektedir. Etleri fırınlanmış, ızgara ve haşlama olarak tüketmeye özen göstermek uygundur. En hafif olan sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı - Son Dakika

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