Üye Girişi
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak

05.07.2021 15:27
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak, System.String[]

Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu geçeceği belirtildi.

Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu geçeceği belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a akın eden turistlerle birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum'daki yoğunluk artık normal bir durum haline geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizin, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması ve okulların kapanmasının ardından Bodrum'da nüfus patlaması yaşandı. Pandemi nedeniyle kış aylarında 700 bine ulaşan nüfus, yasakların kalkmasıyla 1 milyona yaklaştı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede, su sıkıntısı ve alt yapı sorunları yaşanmaya başladı.

"BAYRAMDA NÜFUS 1 MİLYONU AŞAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras, "1 Temmuz itibariyle kısıtlama kalktıktan sonra Bodrum daha da hareketlendi. Artık Bodrum o eski güzel günlerine geri döndü diyebiliriz. Şu anda Bodrum çok kalabalık biz daha önce de nüfusumuzun 600 binlerde olduğunu ifade etmiştik. Yaz tatiline girilmesi ve okulların kapanmasıyla nüfus 800 bini geçti. Biz Bodrum'da 1 milyon nüfusu yaz döneminde her zaman misafir etmiştik. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül'ü de bu yoğunlukta geçiririz. Bayramlarda 1 milyon 400 bin nüfusu da gördük. Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum'da artık normal bir duruma geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizi, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor" dedi.

"BODRUM'UN SORUNLARI BİR BUÇUK YILDA BİTECEK"

1 milyon nüfusa hizmet etmek için personeliyle canla başla çalıştıklarını ifade eden Aras, "2 bin personelimiz her gün Bodrum'a sahada hizmet ediyor. Katı atık miktarı çoğaldı, trafik çok arttı ve yollarımız yetersiz. Biz bu sorunlarla ilgili çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz. Sadece biz değil bütün kamu kurumu kuruluşlarımızda Bodrum'a tatile gelen misafirlerimizin rahatı ve güvenliği için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Altyapı çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Hızlı bir şekilde sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ve inşallah en kısa sürede bu süreci geride bırakacağız. Şu anda ev içine tadilat yapıyoruz gibi bir durum var her kolda. Ama dediğim gibi bize güvensin halkımız bir buçuk yılda alt yapı çalışmalarının bitmesiyle, üst yapısıyla, peyzajıyla, estetiğiyle Bodrum'un hak ettiği değere kavuşacağına söz veriyorum" şeklinde konuştu.

(Eren Ayhan/İHA)

Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak
Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak

Kurban Bayramı, Ahmet Aras, 1 Temmuz, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı 16:14 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı 15:58 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte 12:10 Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın kirli işlerini ifşa etti! Tosuncuk, topladığı paralarla uyuşturucu işine girmiş Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın kirli işlerini ifşa etti! Tosuncuk, topladığı paralarla uyuşturucu işine girmiş         
16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz         
16:11
Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi         
15:55
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement