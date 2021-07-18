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Kurban Bayramı'nda etlerin saklanması ve sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda etlerin saklanması ve sağlıklı beslenme önerileri

18.07.2021 10:20
Kurban Bayramı'nda etlerin saklanması ve sağlıklı beslenme önerileri, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Dr. Yavuzyılmaz, bayram geleneklerinden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığına dikkati çekti.

Özellikle bu dönemde obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, "Kurban Bayramı'nda, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açtığını vurgulayan Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etler iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermelerine rağmen C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Ayrıca besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli, ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır."

Dr. Yavuzyılmaz, kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı bakımından çok önemli olduğuna işaret etti.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta sıfırın altında 2 derecede birkaç hafta, sıfırın altında 18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Etlerin, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir."

Kurban Bayramı'nda etlerin saklanması ve sağlıklı beslenme önerileri

Sağlıklı Beslenme, Kurban Bayramı, Kurban, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda etlerin saklanması ve sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika


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