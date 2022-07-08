Bayram planı yapanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor, 10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini güncelledi. Son hava raporuna göre sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken pazar günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bilecik illeri geneli, Bursa'nın güneydoğu kesimleri ( Yenişehir, İnegöl, Keles, Kestel) ile Kütahya çevrelerinde (Kütahya, Aslanapa, Tavşanlı, Altıntaş, Domaniç) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağışlar beklenirken Meteoroloji bu illerde yaşayanlar için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel tehlike arz ettiği durumlar için kullanılıyor. Bu durumlarda meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Marmara Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 9 Temmuz'da İstanbul'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı ve 31 derece, Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı ve 31 derece, İzmir'de parçalı bulutlu 31 derece olacağı tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yağışlar bekleniyor. 10 Temmuz'da hava sıcaklığının İstanbul'da 29, Ankara'da 27, İzmir'de 31 derece olması bekleniyor. Sağanak yağışlar İstanbul ve Ankara'da 10 Temmuz'da devam edecek. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın üçüncü günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 11 Temmuz günü sağanak yağışlar yurdun batı kesimlerinden kuzey kesimlerine doğru ilerleyecek. 11 Temmuz'da hava sıcaklığı İstanbul parçalı bulutlu 30 derece, Ankara parçalı bulutlu 29 derece, İzmir az bulutlu 33 derece olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın son gününde ise sıcaklıkların yükselmesi yurdun büyük kesiminde güneşli havaların görülmesi bekleniyor. 12 Temmuz günü Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sağanak yağışlar görülebilir. Bayramın son günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu 30 derece, Ankara'da parçalı bulutlu 31 derece, İzmir'de ise parçalı bulutlu 33 derece olacak. Yağışların Karadeniz Bölgesi'nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA 3 BÜYÜK İLDEKİ HAVA DURUMU

Ankara: Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, bayramın dördüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: İl merkezinde bir hafta süresince yağış beklenmiyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, İzmir'in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.