Kurban Bayramı'nda İzmir'de sıcak hava etkili olacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre Kurban Bayramı'nda İzmir ve Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de İzmir ve Ege Bölgesi'nde bayram boyunca sıcak havanın etkili olacağını ve yağış beklenmediğini bildirdi. Kurban Bayramı tatili süresince İzmir ve Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İzmir'de bayramın 1, 2 ve 3. günü hava sıcaklığının 37-38 derece civarında olacağı, bayramın 4. günü ise biraz düşerek 35 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. - İZMİR