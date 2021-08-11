Kurban Bayramı'nda kaçan keçi 20 gün sonra bulundu - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaçan keçi 20 gün sonra dağda bulundu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde ağıldan kaçan kurbanlık keçi 20 gün sonra Aktoprak köyü mevkiinde dağlık alanda bulundu. Keçi sahibi Enes Ede, Kurban Bayramının ilk günü kaçan keçisini bulan kişiye helal ettiğini söylemesi üzerine yeniden kavuştuğu keçisini keserek etini ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıttı. Ede, bayramda kesemediği keçisini bu defa hayır işlemek için kesip etini maddi durumu zayıf ailelere dağıttığını söyledi. - ADIYAMAN