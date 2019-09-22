Kurban Bayramı'nda kaybolan engellinin cesedi 40 gün sonra bulundu

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın son günü akrabaları ile bayramlaşmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan engelli şahıs, 40 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.



Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki engelli Hüseyin Şahan, Kurban Bayramı'nın son günü olan 13 Ağustos Salı günü bayramlaşmak üzere Cebeci Mahallesi'nde bulunan eniştesi Mahmut Yaşar'ın evine gitti. Eniştesini evde bulamayınca geri dönmek için yola çıkan Şahan'dan bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 40 gündür her yerde aranan Hüseyin Şahan'ın Cebeler Mahallesi'ndeki dere kenarındaki bir ormanlık alanda cesedi bulundu. Olay yeri yakınlarındaki tarlada çalışan vatandaşlar, dere kenarında bir ceset görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Hüseyin Şahan'a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Şahan'ın yakınlarına da haber verdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Hüseyin Şahan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Epilepsi hastası olan Hüseyin Şahan'ın geçirdiği sara krizi sonucu yere düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirlenecek Şahan'ın cenazesinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP