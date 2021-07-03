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'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok' - Son Dakika

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok'

03.07.2021 11:29
'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok', System.String[]

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok'SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi.

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok'

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi. İlhan, "Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.

'KURBAN ALIM VE KESİMİNDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'

Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, "Kurban Bayramı'nda geçen yıl pek çok vatandaşımız memleketine gitti, tatil beldesinde geçirdi. Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vaka ile atlatabileceğimize inanıyorum. Üniversite öğrencilerimiz üniversitelerini çok özlediler, çocuklarımız okullarını çok özlediler. Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirelim. Güz döneminde yine her şeyin eskisine yakın olduğu Türkiye'de yaşamak istiyorsak; çocuklarımızın okula gitmesini, esnafımızın dükkanını açmasını, üniversite öğrencilerimizin üniversitelerine gelmesini istiyorsak bu süreçte hızlı şekilde aşılamaya ilgi gösterelim" dedi.

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok'
'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok'

Mustafa Necmi İlhan, COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Bilim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok' - Son Dakika


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