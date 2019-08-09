Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'nda maden suyu tüketimi önemli!
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı'nda maden suyu tüketimi önemli!

47 dakika önce

Hazmı zor olan et ürünlerinden yapılan lezzetli yiyeceklerin yanında içeceğiniz Avşar Doğal Maden Suyu ise sindirim sitemini rahatlatmanın ötesinde besin değerleri açısından da vücuda iyi geliyor.

Kurban Bayramı'nda maden suyu tüketimi önemli!, System.String[]

Bu yıl Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk gelmesiyle yoğun miktarda tüketilen et,yaşanması muhtemel mide sorunlarına yol açabilir.

Her dönem olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yeterli ve dengeli beslenmek önemli… Özellikle Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketiminin yanı sıra çeşitli tatlılar,sindirim sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Yaşanabilecek sindirim sorunlara karşı maden suyu tüketimi ise şart.

Sağlık dostu maden suyu…

Kurban Bayramı'nın sıcaklarla birleşmesiyle vücudun en çok mineral ve vitamin kaybettiğini söyleyen Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, maden suyunun içerdiği zengin mineraller ve sindirime yardımcı olma özellikleriyle Kurban Bayramı için ideal bir içecek olduğunu kaydetti. Sindirimi zor et yemeklerinin yanında ya da sonrasında tercihe göre maden suyunun içine bir dilim limon ya da bir parça nane koyulabileceğini söyleyen Demirel, piyasada bulunan birçok maden suyunun minerallerinin farklı olduğunu söyledi. Bu farkındalıkla Avşar Maden Suyu'nun içeriğindeki 3.297,4 mg/lt mineral madde ile 'Zengin Mineralli Su' olarak tanımladığının altını çizen Demirel, "Mineral içeriğinde 2.300 mg/lt Bikarbonat, 756,3 mg/lt Sodyum, 80,1 mg/ lt Klorür, 53,8 mg/lt Kalsiyum bulunmakla birlikte, içerdiği 96,3 mg/lt Potasyum ülkemizde üretilen maden sularının içinde en yüksek değerlerden biridir. Potasyum vücudun sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması açasından majör öneme sahiptir" dedi.

Kurban Bayramı, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:56 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak
Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor Acemi kasaplara gün doğdu Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'nda maden suyu tüketimi önemli!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]