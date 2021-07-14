Kurban Bayramı'nda oluşabilecek kazaların başında özellikle kesi yaralanmaları geliyor - Son Dakika

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Deniz Algedik Gürsoy Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek kesi yaralanmalarının ciddiye alınarak müdahale edilmesinin önemini anlattı. Eski geleneksel yöntemlerin enfeksiyona ve tetanoz hastalığına yol açabileceğini söyleyerek itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramında en sık karşılaşılan kazalar bıçak, satır ve benzeri aletlerden oluşan delici kesici alet yaralanmaları geliyor. O halde nasıl müdahale edilmeli ve nelere dikkat edilmelidir ?

Kurbana ait ip veya zincir gibi eşyaları bileğinize, parmağınıza dolamayın, bu dönemde en fazla parmak, el kopmaları hayvanın kaçması ile ele dolanan ip ya da zincirden kaynaklanır. Öncelikle kaza sonrası panik yapmamak gerekmektedir. Yaraya ilk olarak temiz ellerle dokunulmalıdır. Kesinin olduğu saha ılık suyla yıkanmalı, kesi alanı kirli ise sabunlu su ve temiz bir bez kullanılarak yıkanmalıdır.

Kesi işlemi sırasında oluşan yaralanma sırasında yabancı madde(cam, taş vb …) yaraya dokunmadan çıkartılmalıdır. Ete batan cisimleri yaraya değdirerek çıkartmaya çalışmamak gerekir. Öncelik kesi yerinin üzerine basınç uygulayarak kanamanın durdurulmasını sağlamaktır. 10-15 dakika yaranın üzerine bastırılmalıdır. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Eğer kesi el veya kolda ise kesi alanı kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Ayrıca yaraya müdahale eden kişinin elinin de temiz ve mümkünse eldiven giymesi Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi birçok hastalığın kan yoluyla bulaştığının unutulmaması gerekir.

Eski geleneksel yöntemlerden olan küle basma, tütün ve şeker koyma kesinlikle yapılmamalıdır. Merhem sürülmemelidir. Bunlar enfeksiyona, gangrene ve tetanoz hastalığına kadar sıkıntılı durumlara yol açabilir.

Organ kopması durumunda, kopan parmağı temiz bir beze sarıp bir plastik eldiven içine koyulması ve eldivenin ağzının düğümlenmesi gerekmektedir. Bunu da içinde buz yüzen suyun olduğu bir kaba koyarak muhafaza etmeliyiz. Kopan parmak, direkt buz akü üzerine konulmamalı, direkt buzla temas etmemelidir. Organ kopmalarında zaman çok önemlidir. Bu çeşit bir kaza durumunda sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine değil en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurulması gerekmektedir.