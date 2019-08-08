Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak
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Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak

1 saat önce

Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak, System.String[]
Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olması bekleniyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54 
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