Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak
1 saat önce
Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olması bekleniyor.
Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara
'da 32-35, İstanbul
'da 30-33, İzmir
'de 36-39 dereceler arasında olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54
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