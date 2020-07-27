Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: "Kandıra" - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: "Kandıra"

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 750 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı:

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 750 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Yeşil ve mavinin sihirli bir uyum içinde barındığı Kandıra, el değmemiş koyları, mavi bayraklı plajları ve görenleri hayran bırakan kıyı oluşumlarıyla Kurban Bayramı'nda özellikle İstanbulluların en fazla tercih ettiği tatil noktaları arasında bulunuyor.

İlçe toplam 70 kilometreyi bulan sahil şeridine sahip olsa da konaklama tesislerinin büyük kısmı ünlü Kerpe, Kefken ve Cebeci bölgelerinde yoğunlaşıyor. Butik konaklama konseptinin yaygın olduğu şehirde tesisler 10 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Konaklama tesislerinin yok denecek kadar az olduğu Bağırganlı, Sarısu, Seyrek, Babalı ve Tuzağzı sahil yöreleri ise daha çok çadır ve karavan kampını tercih eden tatili yapmayı sevenler tarafından tercih ediliyor.

Denize girip, güneşlenmek isteyenler için uğrak yerleri mavi bayraklı Kumcağız, Kerpe, Miço, Bağırganlı ve Cebeci plajları oluşturuyor.

Kandıra, plaj aktiviteleri dışında doğa yürüyüşü ve olta balıkçılığı yapmak, fotoğraf çekmek isteyenler için de farklı alternatifler sunuyor.

"Pandemi insanların tatil alışkanlıklarını değiştirdi"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Salgın sonrası insanların tatil alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Güneş, kalabalık, yemekli, açık büfeli tesislere ilginin azaldığını gözlemlediklerini kaydetti.

Güneş, butik hizmet veren konaklama tesisleri ağırlıkta olduğu için Kandıra'nın bu yıl çok fazla talep gördüğünü dile getirerek, "Pandemi Kandıra turizmine daha da yaradı diyebiliriz. Sezon pandemiden sonra daha iyi geçiyor. Konaklamalar daha yüksek. Hafta sonları tam kapasite, hafta içi de yüzde 50 dolulukla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'na ilişkin rezervasyonlara değinen Güneş, şöyle konuştu:

"Rezervasyonlar yüzde 100'e ulaşmış durumda. Herkes yerini ayırttı. Gelecek olan vatandaşların mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. 4 kişilik bir oda veya daire 250 ila 350 lira arasında değişiyor. Diğer alternatiflere göre daha hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. Önceki Kurban Bayramlarında 600-700 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. Bu sene bunun daha üzerinde bir rakam bekliyoruz. Pandemi sürecinde eve kapanan insanların Kurban Bayramı'nı dışarıda geçireceğini, bundan dolayı bölgeye 750 bin kişinin geleceğini düşünüyoruz. Şu anda bayramda ziyaretçilerin yüzde 60-70'i İstanbul'dan gelecek gibi görünüyor. Yine Ankara, Bolu, Düzce, Bursa, Sakarya ve Eskişehir'den de gelenler olacak."

"Kocaeli'deki 6 mavi bayraklı plajın 5'i Kandıra'da"

Güneş, bu yıl çadır ve karavanla gelen turist sayısında artış yaşandığını anlatarak, "Kandıra'da belediye ve özel kişilerce işletilen çardır ve karavan kamp yerleri var. Ziyaretçiler buralardan çok rahat bir şekilde faydalanabilirler. Özellikle Kerpe ve Cebeci'de yeni açılan kaliteli tesisler var." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki 6 mavi bayraklı plajın 5'inin Kandıra sahillerinde yer aldığına dikkati çeken Güneş, yine sadece kadınların girebildiği mavi bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı'nın da ilgi gördüğünü söyledi.

Güneş, insanların maske takmaya alıştığını, sahile kadar maskeyle geldiklerini, zabıta ekiplerinin de denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: 'Kandıra' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı? Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu Kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara "temiz" belgesi de verilecek Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı         
15:39
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi         
14:51
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi         
14:33
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü         
14:15
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak         
14:05
İspanyol bakan Ayasofya için İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir         
13:53
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor         
11:29
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar         
11:26
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü         
10:40
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti         
10:35
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı         
08:54
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı         
23:32
Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı         
21:55
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 17:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: "Kandıra" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei