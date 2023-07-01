Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu

01.07.2023 14:35

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.

Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Tatilde, Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.

Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu

KUYRUK 4 KİLOMETREYİ BULDU

Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.

Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.

Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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