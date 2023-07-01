Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Tatilde, Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.
Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu - Son Dakika