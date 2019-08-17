Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Kurban bayramı tatili boyunca 9 bin 806 araç denetlendi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Kurban bayramı tatili boyunca 9 bin 806 araç denetlendi. Denetimlerde bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Erzurum bölge genelinde Kurban Bayramı
tatili boyunca trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ramazan Bayramı
tatiline oranla yaşanan kazalarında yüzde 10 oranında azalma görülürken 52 ekip 200 personel ile muhtelif noktalarda 24 saat aralıksız denetimlerini sürdürdü.
Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet
Ersoy, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Murat Parmaksızoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, trafikte kazaların önlenmesi konusunda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek yaklaşık 10 bin aracın denetlendiğini ve kusurlu bin 831 sürücü hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı. - ERZURUM
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