Son Dakika Haberleri: "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin hizmetindeyiz"
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"Kurban Bayramı'nda üyelerimizin hizmetindeyiz"

1 saat önce

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu...

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Kopuz, Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerindeki hizmetin Kurban Bayramı boyunca da devam edeceğini belirtti.
Kopuz, şunları kaydetti:
"İstanbul Ticaret Borsası olarak İstanbul'da sağlıklı kurban teminiyle ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri aldık ve uyguluyoruz. Borsamızın Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz."
Kurban Bayramı, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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