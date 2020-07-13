Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 150 bin hisse kurban paylarının bulunduğunu belirterek, "Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 150 bin hisse kurban paylarının bulunduğunu belirterek, "Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da vekaletle kurban kesim sayılarında artış bekliyoruz." dedi.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

Kınık, AA muhabirine, Kurban Bayramı'ndaki hayvan bağışlarının bekledikleri gibi hızlı gittiğini ve vatandaşlardan yüksek bir teveccühün olduğunu söyledi.

Bağış kotalarının sınırlı olduğunu dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'a vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın ellerini biraz çabuk tutmalarını istiyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyanın 16 ülkesinde yapacağımız vekaletle kurban organizasyonu bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde olmasına rağmen aynı sıhhat ve hijyen kalitelerinde gerçekleştirilecek. Bu anlamda bütün hazırlıklarımızı tamamladık."

Kınık, bu yılki kurban bedellerinin yurt içi 1050 lira, yurt dışının ise 850 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu yıl 150 bin hisse kurban paylarının olacağını aktaran Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hisselerimiz de çok hızlı şekilde doluyor. Dolayısıyla şimdiden çeyreğini bitirdik. Ama son günlerde daha hızlı dolar. Bu anlamda da vatandaşlarımızın son güne kalmadan Türk Kızılay'a vekalet vermelerini isteriz. Özellikle Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor. Bundan dolayı vekaletle kurban kesim sayılarında artış bekliyoruz. Bu çerçevede de daha erken davranan ve daha fazla vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın sayısı geçen yıla göre yüksek seyrediyor."

"Ağırlığımız yurt içerisindeki ihtiyaç sahiplerine olacak"

"Kurban bir ibadet ve vekaletle de gerçekleştirilebiliyor." ifadesini kullanan Kınık, Türk Kızılayın, vekaletle kesilen kurbanlıkların etlerini ömürlendirilmiş konserve haline getirerek, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını anlattı.

Bu yıl geçen yıllara göre daha az uluslararası kurban organizasyonu yapacaklarını belirten Kınık, "Geçen yıl 50'nin üzerinde gerçekleşen faaliyetlerimiz bu yıl 20'nin altında olacak. Sadece Yemen, Somali, Suriye ve Arakan gibi kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda kurban organizasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunların dışındaki ağırlığımız yurt içerisindeki ihtiyaç sahiplerine olacak." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:29:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]