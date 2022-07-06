Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor

06.07.2022 10:59
Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyen ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, hayvanların kesimi sırasında hijyene dikkat edilmemesinin, gıdada enfeksiyon riskini yüzde 90 oranında artırdığı uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyen ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, hayvanların kesimi sırasında hijyene dikkat edilmemesinin, gıdada enfeksiyon riskini yüzde 90 oranında artırdığı uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı olan Şireli, kurban alırken ve kesilirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Kurbanlıkların, belediye veya diğer hayvan satış merkezlerinden, özellikle veteriner hekim kontrolü olan yerlerden alınması gerektiğini belirten Şireli, bunun hem hayvan hem de insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Öncelikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yeterli besin düzeyine sahip olması gerektiğini anlatan Şireli, kurbanlık olacak küçükbaşın 1 yaş, develerin 5 yaş, büyükbaşın da 2 yaşını doldurması gerektiğini ifade etti.

Hayvanların dış derisinin temiz olması gerektiğini vurgulayan Şireli, "Arka kısmında kirlilik veya dışkı bulaşığının olmaması gerekiyor. Bu gibi bulaşlar, bazı sindirim sistemi bozukluklarını da gösterebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca temiz hayvan alınması gerekir. Hayvanların ağız, burun veya genital organlarda kan, irin gibi akıntıların olmaması, memesi kopuk, kulağı kesik veya topal durumları olmaması, hayvanların beden ısılarının normal ısıdan yüksek olmaması, yerde yatan, düşkün ve tüylerinde karışıklık olan hayvanların seçilmemesi de önemlidir." diye konuştu.

Şireli, hayvanların naklinin, kesim sırasında hayvanlara eziyet çektirilmemesinin önemine de işaret ederek, kesim öncesi nakil veya kesim sırasındaki davranışların, etin kalitesini etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, şöyle devam etti:

"Çünkü stres hormonları etin kalitesini bozar, hayvanın kasının ete dönüşmesinde problemler yaşatır. Bu nedenle hayvanların kesim merkezlerinde sırayla kesilmesi, çevre temizliği, ülkenin ekonomik kayıplarının önlenmesi, etin kalitesi hem de hayvan ve insan sağlığı açısından önemli. Eğer vatandaşlarımız, 'kendim keseceğim' diyorsa kendi bahçelerinde kesebilir ama parklarda ve caddelerde kesilmemesi gerekir. Keserken hayvanların iyi zapturapta alınması ve başka yerden yardım alınacaksa o kişinin sertifikasının olup olmadığına bakılması gerekiyor."

"İlk 20 dakika içerisinde hayvanın iç organları çıkarılmalı"

Kesim anında hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kesen kişinin kıyafetlerinin, kabın, bıçak ve aletlerin temiz olması gerektiğine işaret eden Şireli, kesim sırasında mümkünse paslanmaz çelik aletler kullanılmasını önerdi.

Prof. Dr. Şireli, "Kesimin ardından hayvanın kanı iyi bir şekilde akıtılmalı. Hava sıcak olduğu için ilk 20 dakika içerisinde hayvanın iç organlarının çıkarılması son derece önemlidir. İçeride kaldığı süre, her zaman etin kontaminasyon dediğimiz mikrobiyal riskini artıracağı ve bozulmayı hızlandıracağından mümkün olduğunca erken vakitte iç organların çıkarılması gerekir ama kanı iyi akıtıldıktan sonra. Kanı iyi akıtılmazsa bu, etin muhafaza süresini etkiler, aynı zamanda yine et kalitesiyle ilgili olumsuz sonuçlar doğurabilir." uyarılarında bulundu.

Hayvanın kanında anormal bir renk durumu, iç organlarında aşırı gaz, bağırsaklarında renk değişikliği, ette, iç organların üzerinde farklı renk dalgalanmaları veya kist gibi oluşumlar görünmesi halinde veteriner hekime müracaat edilmesi gerektiğini söyleyen Şireli, "İncili tüberküloz dediğimiz, özellikle hayvanın karın ve göğüs boşluğu kısımlarında inci benzeri nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde yapılar varsa bunlara sakın dokunmasınlar." dedi.

"İlk 3-5 saat serin, hava akımı olan yerde etin kendine gelmesi gerekir"

Şireli, kesim alanından getirilirken etlerin poşet içerisinde uzun süre bekletilmesinin mikrobiyal kirliliğin artmasına neden olacağını belirterek, "Bu mevsimlerde etlerin, 20-30 dakika içerisinde serin yere alınması gerekiyor, dondurucuya değil. İlk 3-5 saat serin, hava akımı olan yerde etin kendine gelmesi gerekir. Bu, hem etin muhafazasının uzaması hem kasın ete dönüşmesi açısından önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 milyon büyükbaş hayvan kesildiğini, kesimin planlı şekilde, koordine edilerek yapılması gerektiğini yineleyen Şireli, devlet, kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörün son yıllarda bu konuda gereken özeni gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şireli, "Yine de sokaklarda kaçan hayvanlar, kendini yaralayan veya zehirlenen insanlar görüyoruz. Bu tip durumlara düşmememiz için vatandaşımızın da bu konulara özen göstermesi gerekiyor. Gıda zehirlenmelerinde, hayvansal gıdalar diğer gıdalara oranla büyük paya sahiptir. Eğer hayvanda tüberküloz, şarbon, kuduz veya diğer paraziter hastalıklar varsa, bu hayvanları keserseniz bunlar bir şekilde doğrudan veya dolaylı yolla size bulaşabilir." ikazını yaptı.

Kurbanlıkların sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmeden, denetimsiz yerlerden alınması halinde gıda zehirlenmelerinin artacağına işaret eden Şireli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvanınız sağlıklı ama keserken hijyenik olarak dikkat etmediniz, toprakta, havada, ekipmanda, kişilerin ellerinde, mutfağınızda her yerde çeşitli mikroorganizmalar vardır. Bu mikroorganizmaların bir kısmı insanlarda hastalık yapar. Kesim alanlarında insanlar eti satırla parçalıyor, o satırı yere koyuyor, bağırsakları temizlediği bıçağı ete temas ettiriyor, herhangi yara veya dokuyu parçalarken bıçak da kirleniyor, onu gereken temizliğe dikkat etmeden diğer tarafa bulaştırıyor. Bu gibi durumlarda gıda enfeksiyon riski artıyor ve yüzde 90'lara çıkıyor."

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu kurban kesecekleri uyardı Açıklaması TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu kurban kesecekleri uyardı Açıklaması Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden kurban pazarlarına denetim Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden kurban pazarlarına denetim
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement